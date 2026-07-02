Російська ракета "Бандероль" знову атакує Київ: що відомо про нову зброю та яку загрозу вона становить

Ракета «Бандероль» / © Фото із соціальних мереж

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Окупанти продовжують бити по Україні новою ракетою, яку називають «Бандероль» — вона летить по балістичній траєкторії і може бути дуже небезпечною для міст. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ворожу зброю та її характеристики.

Основні характеристики «Бандеролі»

Крилата ракета S8000 «Бандероль» є дешевим гібридом дрона-камікадзе та ракети, створеним для масового виробництва, повідомляють експерти Defense Express. За концепцією вона близька до українських ракет-дронів («Паляниця», «Пекло») або американської AGM-158C LRASM, але менша за габаритами і потужністю від класичних ракет РФ. Вперше її зафіксували наприкінці 2024 року на полігоні «Капустин Яр».

Ракета «Бандероль» / © ГУР Міноборони

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, «Бандероль» має такі технічні характеристики:

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довжина — 5 м

діаметр — 30 см

розмах крил — 2,2 м (має розкладні крила та стабілізатори);

швидкість (крейсерська / максимальна): 520–560 км/год / 620–650 км/год

дальність польоту — до 500 км

двигун — китайський реактивний Swiwin SW800Pro

паливо — авіаційний гас (маса 50–65 кг)

бойова частина — уламково-фугасна (ОФБЧ-150) масою 114,3 кг (вибухівка — 49,5 кг)

«Бандероль» — характеристики / © ГУР Міноборони

Де виробляють ракети «Бандероль»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions опублікувало інформацію щодо виробника ракет S8000 «Бандероль». За даними розвідки, їх виготовляє підсанкційне російське підприємство «Кронштадт».

Її основним носієм є БпЛА «Оріон», проте наразі здійснюється адаптація і для ударних гелікоптерів Мі-28Н. Порівняно з ракетами 9М727, Х-101 та 3М-14, «Бандероль» здатна маневрувати з меншим радіусом повороту, зберігаючи класичну траєкторію польоту.

Експерти виявили в конструкції понад 20 основних елементів і близько 20 мікросхем іноземного походження від 30 різних компаній. Більшість деталей постачається через російську мережу «Чип и Дип»:

двигун: китайський реактивний Swiwin SW800Pro для авіамоделізму (доступний на онлайн-платформах типу AliExpress приблизно за $16 тисяч)

навігація та зв’язок: австралійський або китайський телеметричний модуль RFD900x, інерціальна система (ймовірно, КНР) та російська завадостійка антена «Комета-М8» (аналогічна версіям у «Геранях» та УМПК)

електроніка та живлення: японські акумулятори Murata, південнокорейські сервоприводи Dynamixel MX-64AR (Robotis), а також американські регулятори напруги та генератори і швейцарські мікроконтролери.

Застосування ракет «Бандероль» в Україні

Наприкінці березня 2025 року ворог почав активно застосовувати БпЛА «Бандероль» для атак на Одеську область. Про це повідомляв фахівець із систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш».

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На початку травня 2026-го росіяни вдарили цією ракетою по селищу Безлюдівка на Харківщині. Тоді в місцевій прокуратурі наголошували, що це може бути перший випадок застосування цього типу озброєння по Харківській області від початку повномасштабного вторгнення.

Згодом, наприкінці цього ж місяця, на півдні України було зафіксовано близько 20 випадків застосувань нової ворожої зброї. У ніч проти 15 червня російські «Бандеролі» атакували Київ.

Чим загрожує нова зброя РФ

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у травні зазначав, що «Бандеролі» мають доволі високу швидкість — до 480 км/год.

Як розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі для «РБК-Україна», саме фактор швидкості дозволяє новому боєприпасу долати протиповітряну оборону для точкових ударів по окремих об’єктах.

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Водночас фахівець сумнівається, що ця зброя здатна створити масштабну загрозу, наприклад, для Києва. Причина — у специфіці запуску та вартості. Ракета потребує повітряного носія, як-от гелікоптера чи великого безпілотника, що значно ускладнює її практичне використання.

Експерт також зауважив, що «Бандероль» приблизно втричі дорожча за «Шахед», а її бойова частина не має пропорційної переваги в потужності. В умовах сучасної війни, де ставка робиться на масовість і дешевизну, цей зразок навряд чи стане масовим. Великі габарити ракети додатково роблять її помітною та вразливою ціллю для українських зенітних комплексів і винищувальної авіації.

Нагадаємо, авіаційний експерт Валерій Романенко розповів, що російські окупанти змінили тактику балістичних обстрілів, застосовуючи «хвилі» з паузами для накопичення ракет, а не через дефіцит. За його словами, виробництво «Іскандерів» залишається на рівні трохи більш ніж 60 ракет на місяць, а для ударів ворог також використовує ракети С-400, адаптовані для стрільби по землі.

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