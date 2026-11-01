Російська ракета «Філін» виявилась не такою швидкою: аналітики розкрили слабке місце

Ракета «Філін» / © ТСН

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Російська крилата ракета «Філін», якій приписують дальність до 1200 км і швидкість до 800 км/год, не здатна одночасно досягати обох показників. За оцінками аналітиків, її двигун має недостатню потужність для тривалого польоту на заявленій максимальній швидкості.

Про це йдеться в аналізі Defense Express, яку російські війська почали обмежено застосовувати влітку 2026 року.

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За інформацією, оприлюдненою Головним управлінням розвідки Міноборони України на порталі War&Sanctions, ракету розробило російське НВО «Молнія». Її довжина становить 3,5 метра, розмах крил — 3 метри, а висота польоту може сягати 6 км.

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Існують модифікації з бойовими частинами масою 50 і 100 кг. На ракеті встановлено російський турбореактивний двигун Reynolds R500, який також використовують у ракетах С-71К «Ковер» і С-71М «Монохром».

Чи може «Філін» розвивати швидкість 800 км/год

Аналітики дослідили аеродинамічні характеристики ракети, потужність двигуна та витрати пального. За їхніми розрахунками, оптимальна крейсерська швидкість «Філіна» становить приблизно 420 км/год — майже вдвічі менше за заявлену максимальну.

Двигун R500 розвиває максимальну тягу близько 50 кгс (кілограм-сила) біля землі, а на висоті 5 км — приблизно 32,5 кгс. Цього достатньо для економного польоту, однак недостатньо, щоб ракета тривалий час рухалася зі швидкістю 800 км/год.

Досягти такого показника, за оцінкою фахівців, вона може лише під час короткочасного пікірування на ціль.

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Якщо ракета летить на малій висоті, їй спочатку доведеться набрати кілька кілометрів висоти, а вже потім прискорюватися під час зниження. Проте такий маневр робить її помітнішою для радіолокаційних систем протиповітряної оборони.

За висотного маршруту ракета також може досягти заявленої швидкості на завершальному етапі польоту, але не підтримувати її протягом усього шляху.

Що це означає для української ППО

За висновками аналітиків, заявлені Росією дальність 1200 км і швидкість 800 км/год стосуються різних режимів польоту, а також можуть залежати від маси бойової частини.

Отже, максимальна швидкість «Філіна» не є його постійною характеристикою, що розширює можливості протидії ракеті з боку української ППО.

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Водночас фахівці застерігають: навіть за таких технічних обмежень збільшення кількості «Філінів» під час російських атак створюватиме додаткове навантаження на протиповітряну оборону та вимагатиме більшої кількості засобів перехоплення.

Нагадаємо, «Філін» можна запускати з мобільних наземних установок. Вона потенційно здатна вражати цілі в українському тилу, зокрема в західних областях.

Як пояснював авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, особливість ракети полягає у використанні уніфікованих компонентів, що спрощує її виробництво.

За оцінкою експерта, головна загроза «Філіна» — можливість швидкого нарощування виробництва. Використання стандартних вузлів може дозволити Росії налагодити масовий випуск таких ракет як дешевшої альтернативи традиційним крилатим ракетам.

Росія також скоротила виробництво «Кинжалів»: що з'ясувала розвідка

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України розкрило нові подробиці про російську аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал». На порталі War&Sanctions оприлюднили її 3D-модель, склад компонентів та перелік підприємств, залучених до виробництва.

За даними ГУР, «Кинжал» на 90% уніфікований із балістичною ракетою «Іскандер-М», однак має низку конструктивних відмінностей, зокрема радіолокаційну головку самонаведення та систему активних перешкод.

Розвідка також повідомила, що Росія розробляє нову модифікацію «Кинжала» з осколково-фугасною бойовою частиною. У ГУР припускають, що це може свідчити про проблеми з точністю ракети.

Водночас Москва суттєво скоротила державне замовлення на «Кинжали» 2026 року, перенаправивши виробничі потужності, ресурси та імпортні компоненти на виготовлення балістичних ракет для комплексу «Іскандер-М».

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