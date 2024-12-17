Журналісти підкреслюють, що 88% успішних перехоплень гіперзвукових і балістичних ракет є надзвичайно високим показником.

Російські гіперзвукові ракети, які Кремль називає “суперзброєю”, далекі від непереможності. За останні тижні, українська ППО змогла перехопити більшість із запущених Росією “Кинджалів” та навіть одну ракету “Циркон”.

Про це пише британське видання The Telegraph.

У виданні підкреслюють, що 88% успішних перехоплень гіперзвукових і балістичних ракет є надзвичайно високим показником. Для порівняння: за весь час до цього рівень перехоплень “Кинджалів” становив лише 25%. Україна поступово вдосконалює застосування систем Patriot, які демонструють високу ефективність.

Особливості уразливості ракет

“Кинджали”, хоч і можуть перевищувати 5 Махів, сповільнюються до 1,9 Маха на завершальному етапі польоту, що робить їх вразливими для ППО. Подібна ситуація з “Цирконами”, які теоретично досягають 7 Махів, але теж втрачають швидкість під час підльоту до цілі.

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У The Telegraph пояснюють, що гіперзвуковий політ має природний недолік – через утворення шару гарячої плазми ракета втрачає можливість використовувати радіозв’язок і супутникову навігацію, що суттєво знижує точність.

Рішення НАТО для боротьби з гіперзвуком

Видання вказує, що найефективнішими засобами для перехоплення швидких ракет є американські Standard Missile 6 (SM-6) та SM-3. SM-6 призначені для боротьби з низькотраєкторними цілями, а SM-3 – для перехоплення вищих, за межами атмосфери.

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Станом на зараз, успішно протистояти російським гіперзвуковим ракетам на морі можуть США, Японія та Австралія, які використовують SM-системи. Британія ж поки що не має таких можливостей і потребує негайної модернізації своїх сил.

Нові виклики від Росії

У статті також згадується російська ракета “Орешник” – адаптована міжконтинентальна РС-26 зі звичайними боєголовками, яку росіяни використали для ударів по Дніпру. Ця ракета дуже швидка, але через свою неточність залишається менш ефективною, особливо проти рухомих морських цілей.

Нагадаємо, що російський президент-диктатор Володимир Путін може перемістити ракети "Орешнік" на територію Білорусі. Білоруський "президент" Олександр Лукашенко попросив кремлівського "фюрера" про це.