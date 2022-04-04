Російські окупанти готуються до масштабного прориву на Луганщині: людей просять евакуюватися

Російські окупанти готуються до масштабного прориву на Луганщині: людей просять евакуюватися

Зазначається, що ворог "буде просто знищувати все на своєму шляху".

Російські загарбники готуються до величезного прориву на Луганщині.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Дійсно, йде накопичення величезне особового складу, техніки, готуються до величезного прориву. Вночі була спроба в районі Рубіжного зробити прорив, але наші захисники відбили атаку, там підбили декілька танків, є десятки загиблих серед ворогів", — повідомив Гайдай.

За його словами, українські військові тримають оборону, проте "накопичення йде дуже-дуже потужно".

Крім того, Гайдай просить усіх жителів Луганщини якомога швидше евакуюватися, тому що ворог "буде просто знищувати все на своєму шляху".

Очільник Луганської ОВА переконаний, що російські загарбники наразі використовують жителів тимчасово окупованих територій як "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, Путін змінює план війни: до 9 травня йому треба хоч якась "перемога", тому кидає сили на Донбас.

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