Російські окупанти зруйнували будинок Ігоря Кондратюка – фото

Снаряд влучив у будинок продюсера, який розташований під Києвом.

Російські окупанти влучили снарядом у будинок українського продюсера Ігоря Кондратюка. Внаслідок цього житло знаменитості значно пошкодилося.

Про це Ігор Кондратюк розповів у своєму Facebook та опублікував відповідні фото.

Будинок Ігоря Кондратюка / facebook.com/kondratjukigor

Будинок Ігоря Кондратюка / facebook.com/kondratjukigor

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля - поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!" - написав Кондратюк.

Будинок Ігоря Кондратюка / facebook.com/kondratjukigor

Зазначимо, окупанти масово обстрілюють житлові будинки. Раніше російські військові зруйнували житло Ілони Гвоздьової.

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