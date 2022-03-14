Російські окупанти зруйнували будинок Ігоря Кондратюка – фото

Снаряд влучив у будинок продюсера, який розташований під Києвом.
Російські окупанти влучили снарядом у будинок українського продюсера Ігоря Кондратюка. Внаслідок цього житло знаменитості значно пошкодилося.
Про це Ігор Кондратюк розповів у своєму Facebook та опублікував відповідні фото.
"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля - поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!" - написав Кондратюк.
Зазначимо, окупанти масово обстрілюють житлові будинки. Раніше російські військові зруйнували житло Ілони Гвоздьової.
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