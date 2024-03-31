Російські бомби змінюють перебіг війни в Україні - The Times

Окупанти можуть випускати ці бомби за понад 60 кілометрів за лінією російського фронту.

Росіяни у війні проти України використовують модифіковані бомби. Це потужна зброя радянських часів і без західних винищувачів, українські сили навряд чи можуть їм протистояти.

Про це йдеться в матеріалі The Times.

Президент РФ Володимир Путні попри численні невдачі на полі бою в Україні покладався на комбінацію дорогих ракет і дешевих безпілотників, щоб атакувати Україну з безпечної відстані.

"Але модифікувавши бомби радянської епохи, що дозволило їм "планувати" до своєї цілі, та додавши базові супутникові навігаційні системи, Росія отримує повітряний контроль над містами та селами Донбасу", - пише видання.

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Росіяни можуть випускати ці бомби за понад 60 кілометрів за лінією російського фронту, і вражають ціль за лічені хвилини, що ускладнює їх збиття для українських засобів протиповітряної оборони.

Плануючі бомби залишаються неточними, тому російські генерали шукають способи покращити націлювання. Протягом перших двох років війни вони обережно ставилися до захисту своїх винищувачів.

"Але для більшої точності плануючих бомб, російські пілоти повинні підлітати небезпечно близькі до лінії фронту, наражаючись на українську протиповітряну оборону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для Росії немає обмежувального фактора, коли справа стосується самих плануючих бомб, і розрахунок зводиться до того, чи готові вони ризикувати літаками.

Як ми розповідали раніше, російські окупанти проти ночі 10 березня обстріляли Мирноград в Покровському районі Донецької області, використавши нові авіаційні бомби. Йдеться про покращену авіабомбу.

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