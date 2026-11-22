Перехоплювач К200. Фото: Nordic Air Defence

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Шведська компанія Nordic Air Defence розробила новий дрон-перехоплювач K200, здатний самостійно вистежувати та знищувати російські реактивні безпілотники. Під час випробувань система, за словами розробників, уразила дев'ять із десяти цілей. До створення технології долучилися й українські партнери.

Про це пише видання Bild.

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Шведський стартап Nordic Air Defence (NAD) представив перехоплювач K200, призначений для боротьби з російськими ударними дронами «Герань-3» та «Герань-4». Ці безпілотники оснащують реактивними двигунами, завдяки яким вони можуть розвивати швидкість понад 600 км/год.

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За інформацією виробника, на розроблення K200 знадобилося лише 70 днів.

На що здатний новий перехоплювач

K200 може автономно переслідувати та атакувати повітряні цілі. Як розповів керівник NAD Карл Русандер, під час випробувань перехоплювач успішно вразив дев'ять із десяти цілей.

Якщо перша атака виявляється невдалою, дрон здатний розвернутися та повторити спробу.

Дальність дії K200 перевищує 25 км, а маса його бойової частини може становити 500 грамів. При цьому безпілотнику необов'язково безпосередньо влучати в ціль — радіус ураження вибухом становить 10–12 метрів.

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Перехоплювач оснащений камерами та датчиками, які допомагають виявляти й захоплювати цілі. Система не прив'язана до конкретного радара: їй достатньо координат від тривимірного або оптичного датчика. Після цього K200 самостійно розраховує оптимальну траєкторію перехоплення.

Яку роль відіграє Україна

За словами Русандера, компанія тісно співпрацює з українськими партнерами та вже певний час випробовує свої системи в Україні.

Водночас розробник визнав, що K200 поки не пристосований для перехоплення новітнього російського безпілотника «Герань-5». Проте компанія вже працює над розширенням його можливостей.

Союзники посилюють українську ППО

Нагадаємо, за підсумками 37-го засідання у форматі «Рамштайн», яке відбулося 17 листопада у Брюсселі, партнери оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Одним із головних пріоритетів стало посилення протиповітряної оборони на тлі російських повітряних атак.

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Зокрема, Велика Британія виділить 240 млн фунтів стерлінгів на ракети LMM, перехоплювачі та радари. Данія спрямує 200 млн євро на критично важливі засоби ППО, а Німеччина підтвердила пакет на 1 млрд євро, що передбачає постачання систем IRIS-T, радарів і дронів-перехоплювачів.

Норвегія також виділить 150 млн доларів на протиповітряну оборону, зокрема переносні зенітні комплекси, та до 11 млн євро на засоби протидії реактивним «шахедам».

Крім того, Бельгія планує передати Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року, а Франція — два Mirage 2000-5F. Постачання також включатимуть ракети, авіаційні боєприпаси та інше обладнання для захисту українського неба.

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