Російські "Шахеди" ведуть до США, Китаю та Японії: що виявили українські фахівці

Що всередині російських «Шахедів» / © ГУР Міноборони

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Українські фахівці змінили підхід до дослідження російських реактивних дронів і перейшли від звичайного вивчення деталей до тотального обліку кожного елемента. Так вдалося відстежити, що у російських реактивних «Шахедах» є деталі зі США, Китаю, Тайваню, Німеччини та Японії.

Про це журналістці ТСН Олені Черняковій повідомив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Російські реактивні «Шахеди» досліджують та обліковують в Україні: перші подробиці

Розмова з Владиславом Власюком відбулася на санкційному форумі 10 вересня у Києві, на якому були присутні представники 19 країн, зокрема, з ЄС, США, Норвегії та Великої Британії.

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За його словами, тепер в Україні фіксують геть усе, що залітає в наш повітряний простір. Усі деталі та «Шахеди» підраховують, вносять до баз даних серійні номери кожної окремої запчастини.

Очікується, що сформовані датасети дадуть змогу оперативно виявляти й перекривати нові ланцюги постачання для ворожого озброєння.

«Ми зараз вже перейшли до такої моделі, коли все, що летить у нас, фіксується — кожна деталь з серійним номером. Ми віримо, що такі датасети серійних номерів компонентів повинні допомогти швидше відстежувати ланцюги постачання відповідних припасів», — каже Власюк.

Ситуація з електронікою у ворожих безпілотниках залишається передбачуваною — в окремих зразках виявляють трохи менше ніж 100 компонентів іноземного походження. Географія деталей традиційна: США, Китай разом із Тайванем, Німеччина та Японія. Жодних нових джерел поки не зафіксовано.

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«Тому ми вчергове і просто на цьому заході так само звертаємо увагу партнерів, передаємо цю всю інформацію, звертаємо увагу на можливість — перше — внесення в санкції всіх російських виробників та переробників. Друге — всіх постачальників», — пояснює Власюк.

Як пояснив Власюк, серед контрагентів є як відносно сталі компанії, так і фірми-одноденки. Оскільки санкційні ресурси не безлімітні, важливо точково визначати, на кого саме доцільно витрачати цей потенціал.

Окрім цього, в Офісі президента закликали партнерів активніше долучатися разом зі своїми правоохоронними органами та компаніями-виробниками електроніки, аби ефективніше контролювати кінцевий рух власної продукції.

Реактивні «Шахеди»: останні новини

Нагадаємо, поява в Росії нових модифікацій «Шахедів» з реактивними двигунами суттєво ускладнила роботу української протиповітряної оборони. Головна складність у перехопленні таких безпілотників полягає в тому, що вони летять значно швидше та вище за попередні версії. Через нову тактику ворога із запуску кількох дронів на годину в Україні терміново шукають додаткові рішення для їх знищення.

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За словами стрільця-зенітника Окремої президентської бригади Олега «Вірджинії», висотний політ реактивного дрона легше виявити локаційно, але до нього важче дістати. Натомість звичайні «Шахеди» летять нижче, через що їх складніше виявити, проте значно простіше збити.

Попри ці виклики, українські військові вже пристосувалися до дій ворога та мають успішні результати. До ліквідації нових цілей залучають авіацію, а також пілотів дронів, які починають перехоплювати реактивні безпілотники ще поблизу кордону.

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