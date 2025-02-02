Російські Т-90М масово вибухають на полі бою – що з ними не так

Хоча цей танк дешевший у виробництві, ніж західні аналоги, його бойові характеристики викликають питання щодо довгострокової життєздатності в умовах інтенсивного конфлікту.
Основний бойовий танк Росії Т-90М, який Кремль називає "найкращим у світі", виявився далеко не таким потужним, як заявлялося. Його вразливість стала очевидною під час війни в Україні, де він неодноразово ставав жертвою атак безпілотників та сучасних протитанкових засобів.
Про це пише аналітик Айзек Сейтц у статті для 19FortyFive.
За його словами, Т-90М має серйозні конструкційні недоліки, які роблять його вразливим у сучасній війні.
"Хоча цей танк дешевший у виробництві, ніж західні аналоги, його бойові характеристики викликають питання щодо довгострокової життєздатності в умовах інтенсивного конфлікту", – зазначив аналітик.
Однією з головних проблем Т-90М, за його словами, є застаріла система автоматичного заряджання, яка працює за карусельним принципом. Це означає, що боєкомплект зберігається безпосередньо під екіпажем, що збільшує ризик детонації снарядів при влучанні.
"Будь-який удар збоку або зверху, наприклад, ракетами Javelin чи NLAW, має високу ймовірність спричинити вибух боєприпасів, що миттєво знищує весь екіпаж", – пояснює Сейтц.
Ще одним слабким місцем він називає низьку стійкість Т-90М до атак дронів-камікадзе. Українські FPV-дрони ефективно знищують ці танки, доводячи, що вони не є "непереможною машиною", як заявляють у Москві.
"Хоча Росія заявляла, що Т-90М перевершує американський M1 Abrams і німецький Leopard 2, РФ уже втратила значну кількість цих танків у війні проти України", – підсумував аналітик.
Нагадаємо, бійці 106 батальйону 63 механізованої бригади затрофеїли ворожу БМП-2, яка пробула два роки під водою.
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