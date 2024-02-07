Російські танки: скільки бронемашин насправді випускає держава-агресорка — пояснення експерта

У піковий 2019 рік російський ВПК видавав близько 36 танків на місяць, причому не нових, а знятих із консервації або модернізованих.

У Росії немає повноцінного серійного виробництва танків, більшість “нових” бронемашин в окупаційній армії — це ті, які пройшли відновлення та модернізацію.

Про це розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко на сайті obozrevatel.

За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення у 2019 році російська армія отримала 434 танки (217 Т-72 і стільки ж Т-80). При цьому жодного танка модифікації Т-90 не поставлялося.

“Зверну увагу на дві дуже важливі обставини у цих рекордних показниках. Серед переданих танків були в основному модернізовані машини з числа знятих зі зберігання або діючих, які умовно називали у звітності "новими". На особливу увагу заслуговували машини, виведені з консервації (зберігання) і передані у війська після ремонту навіть без модернізації”, - зауважив експерт.

У наступні роки кількість переданих російській армії танків була значно меншою.

“У піковий 2019 рік російський ВПК видавав близько 36 танків на місяць, причому не нових, а знятих із консервації, у кращому разі модернізованих”, - відзначив Олег Коваленко.

Чим займаються на російських танкових заводах

За його словами, "відновлення" і "модернізація" займають практично 90% усього російського ВПК. До виробництві, тобто створення нового продукту з нуля, можна віднести лише виробництво танків Т-90, яке в повному циклі все ще збереглося на Уралвагонзаводі.

“Повноцінний танк Т-90 з нуля УВЗ здатний випускати у кількості меншій від ротного комплекту на місяць. Тобто одиниці на місяць – від трьох до шести залежно від цілої низки факторів. За райдужних обставин, із постачанням всіх комплектуючих, річне виробництво Т-90 може бути в межах 60-70 одиниць. Але такого ніколи не було”, - наголосив Олег Коваленко.

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За інформацією експерта, відновленням, тобто зняттям танка з консервації, ремонтом, доведенням до боєздатного стану займаються три основні російські підприємства - Уралвагонзавод, Омськтрансмаш та 103-й бронетанковий ремонтний завод у Читі. Через УВЗ проходять танки Т-72 і Т-90, через Омськтрансмаш – Т-80, а через 103-й БТРЗ – переважно Т-62.

За словами Коваленка, на УВЗ практично всі лінії завантажені саме відновленням основних бойових танків, а не їхнім виробництвом. На Омськтрансмаші також немає виробництва Т-80 – йде виключно відновлення та модернізація.

“Практично на всіх підприємствах танки після відновлення проходять процес модернізації, рідко коли буває по-іншому. І в основному це може стосуватися Т-62 й Т-54/55, дуже рідко – Т-72 й Т-80.

Якими танками воюватиме Росія

Експерт зазначив, що танків Т-72 й Т-80, придатних до швидкого та безпроблемного відновлення, стає дедалі менше.

“Із танками Т-90 набагато простіше. Їх нещодавно виводили на зберігання, і їм приділяють мінімум уваги у питаннях відновлення, більше модернізації до версії "М" – він же "Прорив". Хоча навіть зараз нерідко можна побачити в зоні бойових дій танки Т-90А й Т-90С, що свідчить про поспішне відправлення ОБТ і не завжди достатній час на модернізацію”, - наголосив Олег Коваленко.

Найпростіше, за його словами, відновлювати та модернізувати танки Т-62 й Т-54/55, тому саме вони можуть стати основними бойовими танками для російських окупаційних військ.

Нагадаємо, у росіян на складах можуть зберігатися тисячі одиниць зброї, але далеко не все з неї у робочому стані.

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