Російський лендліз: скільки ворожої техніки захопили ЗСУ з початку війни

Україна втрачає в три рази менше техніки на полі бою.

З початку повномасштабної російської агресії проти України ЗСУ ворог втратив щонайменше 10 тисяч одиниць техніки.

Про це свідчать дані ORYX.

У звіті організації за квітень 2023 року вказується, що російська армія втратила понад 10 тисяч одиниць військової техніки з початку війни. Зокрема, ЗСУ знищили 6472 одиниць техніки, 304 пошкоджено, 394 кинуто.

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ORYX повідомляє про знищення 1928 російських танків, 2281 БМП і 12 кораблів. Всі данні підтверджені шляхом OSINT-дослідження - вивченням фото і відео в мережі.

Крім того, ЗСУ захопили у ворога 2834 одиниці військової техніки.

В свою чергу Україна втратила за час війни 3161 одиницю техніки, з яких 2030 одиниць були знищені, 176 пошкоджені, кинуто було 89, ще 866 одиниць захопили російські агресори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав Афіни в рамках зустрічей з офіційними особами країн НАТО. Греція пообіцяла більше постачань артилерії та боєприпасів до стрілецької зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

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