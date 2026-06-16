Російський "Циркон" не є невразливою зброєю: військовий аналітик спростував головний міф Москви

Циркон / © ТСН.ua

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Під час останньої масованої атаки Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети «Циркон». Водночас українська протиповітряна оборона змогла знищити більшість із них, що вкотре поставило під сумнів твердження Москви про нібито «невразливість» цієї зброї.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко «24 Каналу».

Patriot довів ефективність проти «Цирконів»

За словами експерта, навколо російських ракет «Циркон» створено чимало міфів, які активно поширює російська пропаганда. Проте практика бойового застосування демонструє іншу картину.

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Мусієнко нагадав, що ще 2024 року російські війська запускали «Циркони» по Києву з території окупованого Криму, однак українські сили ППО успішно їх перехоплювали.

«Як тільки у нас є Patriot, ми перехоплювали „Циркони“ практично завжди. Тобто питання в Patriot. Patriot протидіє „Циркону“, — наголосив аналітик.

Він пояснив, що ключову роль у боротьбі з такими цілями відіграють комплекси Patriot із ракетами PAC-3. Головною проблемою залишається не можливість збиття, а кількість доступних систем та запасів ракет-перехоплювачів.

Росія намагається перевантажити українську ППО

Коментуючи останню масштабну атаку, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернув увагу, що Росія використовує комбіновану тактику, поєднуючи різні типи засобів повітряного нападу.

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Такі удари покликані створити максимальне навантаження на систему протиповітряної оборони України та ускладнити роботу розрахунків ППО.

Чому Росія майже не згадує про «Орешнік»

Окремо Мусієнко прокоментував відсутність під час останнього удару ракети «Орешнік», запуск якої раніше активно прогнозували через фіксацію активності на полігоні Капустін Яр.

На думку експерта, однією з причин може бути обмежена кількість таких ракет у Росії. Крім того, попередні запуски вже продемонстрували їхні можливості, тому нові удари не дали б Кремлю значного інформаційного ефекту.

«Ракета розділяється на бойові частини. Вони розраховані на застосування саме в ядерному варіанті. Очевидно, це питання з технічного погляду ворог на сьогодні не може вирішити. Що ж стосується без’ядерного варіанта — це теж питання. Росія цього не змогла продемонструвати», — зазначив Мусієнко.

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За його словами, саме тому останнім часом російська пропаганда значно рідше акцентує увагу на «Орешніку», натомість більше говорить про балістичні ракети, «Циркони» та інші засоби ураження.

Яку зброю Росія використовує для ударів по Україні

Під час масованих атак Росія застосовує широкий спектр озброєння, зокрема ракети Х-101, «Кинджал», «Циркон», а також ударні безпілотники. Експерти зазначають, що частина озброєнь, які Кремль позиціонує як «унікальні», на практиці не демонструє заявленої ефективності.

Раніше військові аналітики зазначали, що РФ почала частіше застосовувати гіперзвукові ракети “Циркон” під час масованих атак по Києву. Попри відносно невелику бойову частину, ці ракети створюють дуже гучний звук і можуть сприйматися як «здвоєний вибух».

Також відомо, що під час атаки 15 червня російські війська використали безпілотники типу «Герань». Уламки одного з таких дронів після удару по Києву показала Служба безпеки України.

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