Рої кіборг-комах замість дронів: у Німеччині презентували нову військову розробку (фото)

Біоелектронні системи на основі комах уже пройшли польові випробування у Німеччині та були розгорнуті для платоспроможних замовників з країн НАТО, зокрема для Бундесверу.

Про це повідомив генеральний директор компанії SWARM Biotactics Штефан Вільгельм.

За словами Вільгельма, ще рік тому подібної технології не існувало, однак за короткий час проєкт пройшов шлях від ідеї до практичного застосування.

«Рік тому цього не існувало. Це програмовані рої кіборг-комах. Вони створені, протестовані в польових умовах і вже розгорнуті для платоспроможних клієнтів НАТО», — заявив він.

Йдеться про живих комах, інтегрованих із біоелектронними нейроінтерфейсами, сенсорами, системами обробки даних на базі штучного інтелекту та захищеними каналами зв’язку. Платформи здатні діяти скоординовано як єдиний рій і виконувати розвідувальні завдання.

«Те, що ви бачите, — реальність. Живі організми, керовані через біоелектронні нейроінтерфейси, з датчиками, edge AI та захищеним зв’язком. Вони рухаються як скоординований підрозділ. Масштабування відбувається через розмноження, а не через заводи», — додав директор компанії.

Чим відрізняються від звичайних дронів

На відміну від традиційних безпілотників, ці системи використовують природну мобільність комах замість механічних двигунів. Електронні компоненти забезпечують керування, збір інформації та передачу даних.

Такий підхід може мати переваги в складних або замкнених просторах, де важливі мінімальні розміри, низький акустичний слід і природна модель руху. Комахи можуть нести модульні корисні навантаження, зокрема, сенсори чи комунікаційне обладнання для розвідки та спостереження.

Компанія заявляє, що розробила повний технологічний цикл від нейроінтерфейсів і програмного забезпечення автономного рою до інтеграції корисного навантаження та систем управління місіями.

«Жодна інша компанія в західному світі не створює подібне», — наголосив Вільгельм.

Фінансування та замовники

За перший рік роботи компанія розширила команду до понад 40 інженерів і науковців у Німеччині та США. Компанія залучила приблизно 13 млн євро інвестицій для розвитку технології.

Системи вже пройшли польову валідацію в Європі та США, а серед клієнтів є оборонні структури, включно з Бундесвером.

У компанії також зазначають, що інші держави активно інвестують у біоробототехніку для військових потреб.

«Наші противники активно вкладають кошти в біороботику для військових застосувань. Розрив у можливостях реальний. І він скорочується з іншого боку», — заявив Вільгельм.

Раніше розвиток автономних систем здебільшого зосереджувався на безпілотниках і наземній робототехніці. Однак, за даними компанії, тепер біоінтегровані платформи переходять від експериментів до практичного використання.

Тим часом Росія запускає по українським містам "Іскандери", рої дронів "Шахедів" та дронів на оптоволокні.

