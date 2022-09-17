Розвідка Британії: Росія може не встояти перед наступом ЗСУ на Луганщині, це підірве стратегію Кремля

Окупанти встановили оборонні рубежі між річкою Оскіл та містом Сватове. Втім, поки невідомо, чи мають загарбники агресорки Росії достатньо сил для оборони і протидії ЗСУ на Луганщині.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

"Росія, ймовірно, вважає збереження контролю над цією зоною (річка Оскіл і містом Сватове - Ред.) важливим, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які РФ усе ще контролює з Бєлгородської області", - наголошують у розвідці.

Також фахівці зазначають, що згадана лінія оборони проходить уздовж кордону Луганської області, яку Росія прагне "звільнити" як одну зі своїх безпосередніх військових цілей.

"Будь-яка істотна втрата території на Луганщині однозначно підірве стратегію Росії", - наголошують у Міноборони Британії.

Ймовірно, Москва спробує вести наполегливу оборону в районі Сватового Луганської області. Втім, зауважують у розвідц, незрозуміло, чи російські сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, аби "протистояти ще одному узгодженому українському наступу".

Нагадаємо, майже сім місяців триває війна, яку Російська Федерація розпочала проти України. Втім, президент-диктатор РФ Володимир Путін досі не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого. Про це під час пресконференції розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи телефонну розмову з очільником Кремля.

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