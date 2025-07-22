Розвідка показала, з чого складається новий дрон РФ: китайські модулі та Aliexpress

Шахеди / © ТСН

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило склад нового російського безпілотника, який застосовується як фальш-ціль та розвідник для виявлення позицій української ППО.

Про це ГУР повідомило на офіційному сайті.

За даними розвідників, дрон має фюзеляж типу дельта-крила, схожий на Shahed-136 («Гєрань-2»), але менший за розміром. Особливість апарата — всі його компоненти китайського походження. Основну частину становить електроніка китайської компанії CUAV Technology, зокрема — автопілот, навігаційні модулі, антени, датчики швидкості та трубка Піто.

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Попри те, що в жовтні 2022 року CUAV офіційно заявила про припинення поставок до України та Росії, у 2023-му в РФ презентували «власний» БпЛА вертикального зльоту, який виявився точною копією китайського виробу, доступного на Aliexpress.

У конструкції також використано двигун і модуль запалювання бренду DLE, сервоприводи KST, FPV-камеру Razer, модулі передачі даних Mayatech RFD900X і ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power. Крім того, дрон оснащений китайською копією австралійського передавача RFD900X, здатного працювати на відстані до 40 км.

У ГУР додають, що схожі комплектуючі Росія вже використовувала в інших безпілотниках: «Гербера», «Пародія», Shahed-136 і V2U.

Деталі російського БпЛА / © ГУР Міноборони

Нагадаємо, Україна зробила технологічний прорив у сфері військових розробок — на фронті вже використовуються FPV-дрони з оптоволоконним управлінням, які здатні уражати цілі на відстані понад 40 кілометрів навіть в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.

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Ці безпілотники оснащені оптоволоконним кабелем, що забезпечує прямий канал управління, повністю захищений від впливу РЕБ. На відміну від традиційних FPV-дронів, які можуть втрачати зв’язок через глушіння сигналу або перехоплення, нові апарати гарантують стабільну передачу відео, надійне керування і високу точність під час виконання бойових завдань у глибокому тилу ворога.