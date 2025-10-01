- Дата публікації
Категорія
Зброя
Румунія та Україна запустять спільне виробництво дронів
Румунія планує розвивати спільне виробництво безпілотників з Україною для внутрішнього використання та на користь союзників у ЄС і НАТО.
Румунія сподівається оперативно налагодити виробництво дронів на своїй території спільно з Україною. Це стосується як внутрішніх потреб, так і постачання для союзників у ЄС та НАТО.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, інформує Reuters.
За її словами, переговори з Україною щодо спільного виробництва безпілотників почалися ще до того, як Росія порушила повітряний простір країн НАТО.
«Ми вважаємо, що для східного флангу стратегічно важливо мати кращий захист, особливо в галузі протиповітряної оборони, — сказала вона.
Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерські відносини, наприклад, з Україною, для виробництва оборонних дронів у майбутньому».
Глава румунського МЗС додала, що в Бухаресті впевнені «у нашу здатність швидко втілити це в життя».
Раніше повідомлялося, що у Румунії, поблизу каналу Шонтея-Ноуа у повіті Тулча, виявили уламки безпілотника.
Ми раніше інформували, що Румунія розробила правила збиття дронів і літаків, які порушують її повітряний простір.