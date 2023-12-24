САУ Caesar із застосуванням ШІ: у Міноборони повідомили про план з посилення української армії

ЗСУ зацікавлені у більшій кількості французьких самохідних артилерійських установок Caesar калібру 155 мм, які вже є на озброєнні української армії. Україна готова їх купувати.
У січні 2024 року в Парижі розпочне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії.
Про це повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.
Для України, зауважив Гаврилюк, є дуже важливим посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.
ЗСУ зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.
"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", – сказав Іван Гаврилюк.
2024 року мають відбутися випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.
За словами заступника Міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.
Іван Гаврилюк також закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.
Додамо, у березні 2023 року повідомлялося про те, що Франція вдвічі збільшить постачання Україні снарядів 155-мм. Про це заявляв міністр Збройних сил Себастьєн Лекорню.
Наразі міністр оборони Рустем Умєров закликав французьких партнерів спільно виробляти зброю з Україною.
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