Служба безпеки України показала журналістам уламки нової балістичної ракети, якою російська армія вдарила по Дніпру 21 листопада.

Про це повідомляє Associated Press.

СБУ показала журналістам залишки російської ракети, якою атакували місто Дніпро.

"Обвуглені, понівечені дроти й корпус ракети, розміром із велику шину, — це все, що залишилося від зброї, яка може бути оснащена як звичайними, так і ядерними боєголовками", — йдеться у повідомленні.

Фото: AP/Evgeniy Maloletka

В СБУ також підтвердили, що ракета була запущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії. Вона мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Її максимальна швидкість становила 11 Махів, а час польоту до цілі становить 15 хвилин.

Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Нагадаємо, в ЗСУ повідомили, що ворог вдарив по Дніпру 21 листопада міжконтинентальною балістичною ракетою.

Фото: AP/Evgeniy Maloletka

За словами українського президента Володимира Зеленського, всі характеристики: швидкість, висота свідчать про те, що це міжконтинентальна балістична зброя. Водночас експертиза поки триває.

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