СБУ представила нове покоління морських дронів Sea Baby: який вигляд вони мають (фото, відео)

Морський дрони / © СБУ

Служба безпеки України представила нове покоління морських безекіпажних платформ «Sea Baby«. Ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, вони були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося 3 червня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Telegram.

«Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління „Sea Baby“ — ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок», — зазначив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

© СБУ

Бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич («Хантер») розповів про участь дронів у третій операції проти Кримського мосту: «під час цьогорічного ураження Кримського мосту „морські малюки“ доставили до потрібної точки вибухівку. Нею й були підірвані опори цієї незаконної споруди».

© СБУ

Нові модифікації «Sea Baby» побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

© СБУ

Команда розробників СБУ продемонструвала два дрони з різною зброєю. Перший — оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий — переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню «Град».

© СБУ

«СБУ є ідеологом нового типу морської війни. Ми постійно шукаємо дієві засоби, щоб якнайдовше зберігати перевагу України у Чорному морі. Завдання Президента Володимира Зеленського — нейтралізація потужного російського військово-морського чорноморського флоту. Ми над цим активно працюємо», — підкреслив Іван Лукашевич.

© СБУ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Головне управління розвідки продемонструвало український морський дрон Magura V7, здатний одночасно атакувати ворожі кораблі й керувати ППО для знищення цілей.