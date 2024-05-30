Категорія
Зброя
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ще одна країна ЄС не проти, щоб Україна била її зброєю по території Росії

Ще одна країна ЄС не проти, щоб Україна била її зброєю по території Росії

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський / Фото: Associated Press

В Чехії заявили, що в неї "немає проблем із тим, щоб Україна захищалася від агресора".

Чехія не проти того, аби Україна застосовувала передані Прагою боєприпаси та зброю для завдавання ударів по цілях на території Росії.

Про це заявив голова чеського МЗС Ян Ліпавський, повідомляє DPA.

"У Чехії немає проблем із тим, щоб Україна захищалася від агресора", – сказав міністр закордонних справ.

Він додав, що йдеться і про "атаки, які обов'язково повинні відбуватися на російській території".

"Це правило для постачань, які здійснюються з Чехії", – зазначив Ліпавський.

До слова, за інформацією The New York Times, президент США Джо Байден наближається до того, аби дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація