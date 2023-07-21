Що Росія може протиставити F-16: Ігнат назвав "основний літак, який загрожує нам"

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав, які літаки в арсеналі російської авіації співставні за характеристиками з винищувачами F-16.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Ігнат повідомив, що на противагу винищувачам F-16, які може отримати Україна, в Росії є винищувачі Су-35 та Су-57.

"У них є Су-35. Це один із найкращих літаків. У них є ще також Су-57. Десь вони там літають, але на фронті їх, зрештою, ніхто не бачив. Хоча в російських публіках писали, що вони нібито десь застосовуються – ну можливо, але офіційно зафіксовано цього не було", – розповів речник Повітряних сил.

Найнебезпечніші російські літак і ракета для України

"Основний літак, який загрожує нам – це Су-35. Це треба визнати. Він збивається. Але він все ж таки технологічний і має серйозне озброєння", – наголосив Ігнат.

Він також пояснив, що основне в літаку – це радар, здатність бачити ціль, прицільно-навігаційний комплекс, який може супроводжувати і вести вогонь одразу по декількох повітряних цілях. І винищувачі Су-35 обладнані цим. Ці літаки також мають засоби захисту, засоби РЕБ тощо.

Речник Повітряних сил повідомив, що одна з найнебезпечніших ракет, яка загрожує Україні, – це авіаційна Р-37. Можливо, в росіян немає багато цих ракет, однак ворог вже застосовував їх проти української авіації.

"Вони (росіяни – ред.) заявляють, що їхня (ракет Р-37 – ред.) дальність – 380 кілометрів, але наші пілоти дуже скептично відносяться до цих заяв. Але 200+ кілометрів вона таки б'є. Це навіть більше, ніж дальність ракети AIM-120 AMRAAM", – описав Ігнат.

"F-16 – теж не простий противник"

Винищувачі F-16 за підтримки ППО дозволять Україні контролювати повітряний простір над окупованою територією.

"Треба розуміти, що противник серйозний, але й F-16 – теж не простий противник, який проходив ту ж саму модернізацію. При грамотних діях, при підтримці наземного ППО, наприклад, Patriot, NASAMS, IRIS-T чи інших систем, це призведе до того, що ми контролюватимемо повітряний простір над окупованою територією. Не буде принаймні жодного тотального контролю росіян над Запорізькою чи іншими областями", – пояснив речник ПС.

Нагадаємо, Ігнат також повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 можуть розпочатися наприкінці серпня 2023 року. За його словами, найкоротший курс навчання – шість місяців, який можуть скоротити і до чотирьох.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков очікує, що літаки F-16 можуть бути передані Україні 2024 року.

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