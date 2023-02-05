Що сталося з танками Т-14, якими Росія лякала весь світ: Жданов відповів

Програма закрита ще 2020 року через дорожнечу та безперспективність.

Танки Т-14, якими Росія лякала весь світ, не виробляють взагалі. Проект "Армада" закрили.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив, що Т-14 став "справжнім пшиком", класичним прикладом "кульки, що здулася".

"Ніхто не бачив бойових випробувань відстрілу танка Т-14. На сьогоднішній день не сформульовано концепцію, за якою створювався танк. Перед Новим роком з'явилася інформація, що Т-14, які представляли на параді в Москві, будуть направлені на фронт. Потім цю новину спростували і про цей танк забули. Я маю сумніви, що вони будуть в Україні. Їх виготовляють 0 штук", - зазначив Жданов.

Водночас член парламентського комітету з нацбезпеки Федор Веніславський повідомив, що Україні для звільнення всіх територій необхідно до 700 танків.

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