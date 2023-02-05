Що сталося з танками Т-14, якими Росія лякала весь світ: Жданов відповів

Програма закрита ще 2020 року через дорожнечу та безперспективність.
Танки Т-14, якими Росія лякала весь світ, не виробляють взагалі. Проект "Армада" закрили.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
Він зазначив, що Т-14 став "справжнім пшиком", класичним прикладом "кульки, що здулася".
"Ніхто не бачив бойових випробувань відстрілу танка Т-14. На сьогоднішній день не сформульовано концепцію, за якою створювався танк. Перед Новим роком з'явилася інформація, що Т-14, які представляли на параді в Москві, будуть направлені на фронт. Потім цю новину спростували і про цей танк забули. Я маю сумніви, що вони будуть в Україні. Їх виготовляють 0 штук", - зазначив Жданов.
Водночас член парламентського комітету з нацбезпеки Федор Веніславський повідомив, що Україні для звільнення всіх територій необхідно до 700 танків.
Читайте також:
- "Посилення НАТО “охолоджує” гарячі голови в Кремлі": експерт про реакцію Путіна на танки для України
- Перший танк Leopard 2 вирушив до України літаком із Канади: фото
- Німеччина може відправити Україні до 160 танків Leopard 1 — ЗМІ