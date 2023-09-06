Що таке балістична зброя і які балістичні ракети має Росія

Балістичне озброєння – це ракети, які летять по балістичній траєкторії. Україні важко збивати російські балістичні ракети, адже в ППО набагато менше часу для реакції на таку ціль, аніж на крилату ракету.

Що таке балістичне озброєння і яка балістична зброя є в Росії – читайте на ТСН.ua.

Що таке балістична зброя

Балістичні ракети летять по балістичній траєкторії, тобто можуть підійматися високо в небо і атакувати вертикально зверху. Тоді як крилаті ракети прямують у напрямку цілі, як-от літак чи безпілотник. Балістична ракета – одна найскладніших цілей для систем протиповітряної оборони.

Балістичні ракети можуть запускатися на великі відстані з різноманітних пускових установок:

стаціонарних – шахтних або відкритих,

мобільних – на базі колісного або гусеничного шасі, літаків, кораблів і підводних човнів.

За відстанню застосування є стратегічні і тактичні балістичні ракети:

балістична ракета малої дальності (250-1000 км);

балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км);

міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні та ракети середньої дальності часто використовуються як стратегічні та оснащуються ядерними боєголовками.

Яка балістична зброя є у РФ

За оцінками експертів, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України у держави агресорки було на озброєнні близько 900 балістичних ракет, а залишилося трохи більше сотні. Для атак по Україні РФ застосовує балістичні ракети малої та середньої дальності.

Російські балістичні ракети:

"Іскандер";

"Сармат";

"Тополь-М";

"РС-24 Ярс";

"Луна-М";

"Точка-У";

"Булава 30".

Запуск ракети "Іскандер" / Фото: Associated Press

Ракета "Іскандер" має дальність польоту 50-500 км та швидкість 2100 м/с. Стартова вага ракети становить 3800 кг, а маса її бойової частини – 480 кг. Ракета завдовжки 7,3 м та діаметром 920 мм. Ракети "Іскандер" можуть мати спеціальну ядерну бойову частину потужністю до 50 кілотонн. Приблизна вартість ракети – 3 млн. дол.

"Сармат" – стратегічний ракетний комплект шахтного базування п’ятого покоління. Як заявляють самі росіяни, ракета РС-28 "Сармат" належить до класу важких міжконтинентальних балістичних ракет. Вона має дальність польоту до 18 тис. км. Заявлена стартова маса ракети перевищує 200 т. Ракета завдовжки 35,5 м та діаметром 3 м.

"Тополь-М" – стаціонарний ракетний комплекс, який може нести близько 10 міжконтинентальних балістичних ракет типу 15Ж65. Дальність польоту – 12 тис. км. Довжина ракети з головною частиною – 22,55-22,7 м, діаметр – 1,81 м, вага 46,5-47,1 т (вага, що закидається – 1,2 т).

"PC-24 Ярс" – міжконтинентальна ракети шахтного базуванн. Її тактико-технічні характеристики не розкриваються. Однак відомо, що ракета має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення.

Ракета "Сармат" / Скриншот з відео

Ракета "Точка-У" летить на відстань 70-120 км за певною траєкторією. Може мати і ядерну бойову частину. Вага ракети – 17-18 т, вантажопідйомність – 7200 кг, швидкість на суші – 70 км/год, запас ходу – 650 км.

"Луна-М" – некерована балістична ракета ще 1960-х років з дальністю ще меншою, ніж у "Точки-У" (70-80 км). Вона дуже неточна: відхилення від цілі ураження може становити до 1 км.

"Булава-30" – міжконтинентальна ракета морського базування з радіусом дії до 8000 км. Здебільшого вона розміщується на підводних човнах. Може бути носієм для шести-десяти ядерних блоків.

Чому балістичну ракету важко збити: чим збиває Україна

Балістичну ракету важко збивати через її швидкість на кінцевій ділянці та висоту, на яку вона злітає на початковому етапі після запуску. Цей тип ракети входить в атмосферу лише на останньому етапі запуску і робить це практично вертикально та з дуже великою швидкістю. Таким чином у ППО є набагато менше часу для реакції на балістичну ракету, яка дуже швидка і перебуває в зоні дії дуже небагато часу.

Окрім того, балістична ракета досить велика і міцна, тож навіть у разі її збиття засобами ППО така ціль може завдати чимало шкоди своїми уламками.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната, Україна може збивати російські балістичні ракети з систем ППО Patriot і SAMP-T. Водночас винищувачі F-16, які ще тільки мають бути передані Україні, не можуть боротися з балістичними ракетами.

ЗРК Patriot / Фото: Український мілітарний портал

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