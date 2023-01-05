AMX-10RC – перші танки на колесах західної розробки, які Україна отримує від Франції

Про характеристики та переваги танку AMX-10RC, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ вперше отримають танки західної розробки. Ними стануть AMX-10RC – легкі колісні машини французького виробництва.

У нещодавній телефонній розмові, президент Володимир Зеленський подякував своєму французькому колезі Еммануелю Макрону за рішення передати Україні легкі танки AMX-10RC та БТРи Bastion. Якщо легку техніку західного виробництва Україна вже отримувала від наших партнерів, то французькі танки стануть першими одиницями мобільної важкої техніки, що надійдуть до ЗСУ.

Колісні танки AMX-10RC важко назвати новими, адже вони перебувають на озброєнні французької армії з 1981 року, однак ці машини залишаються потужною зброєю, що відрізняється високою мобільністю завдяки колісному ходу.

Призначення та особливості танку AMX-10 RC

Французька бойова машина піхоти, призначена для розвідки в небезпечних умовах та для вогневої підтримки.

Він оснащений набагато потужнішою зброєю, ніж більшість звичайних БМП — нарізною гарматою калібром 105-мм F2, здатною стріляти на відстань до 2000 метрів.

— нарізною гарматою калібром 105-мм F2, здатною стріляти на відстань Для наведення гармати передбачена система керування вогнем COTAC. Крім ведення бою за допомогою цієї системи, можливі ще режими наведення через танковий лазерний приціл та через координатну сітку.

Крім ведення бою за допомогою цієї системи, можливі ще режими наведення через танковий лазерний приціл та через координатну сітку. Для бойових дій вночі AMX-10RC оснащений спеціальною системою: прицільна сітка створюється електронним способом та накладається на екран монітора. Системи керування вогнем COTAC, відповідно, корегує вогонь з поправкою на нічні умови.

AMX-10RC оснащений спеціальною системою: прицільна сітка створюється електронним способом та накладається на екран монітора. Системи керування вогнем COTAC, відповідно, корегує вогонь з поправкою на нічні умови. Шестиколісний AMX-10 RC оснащений системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Встановлена централізована система змащення та підкачки шин. На кожній колісній станції встановлений амортизатор. Усі шість коліс є керованими.

На кожній колісній станції встановлений амортизатор. Усі шість коліс є керованими. AMX-10RC використовує мінікермування для повороту корпусу.

AMX-10RC

Історія створення AMX-10RC

Розробка AMX-10 RC буда спробою замінити сучаснішою технікою застарілу броньовану розвідувальну машину EBR.

Вперше прототип колісної бронемашини був представлений ще в 1971 році. Виконаний прототип був у вигляді бронетранспортера AMX-10RP (де Р – Personel), який призначався для перевезення піхоти. Через два роки на машину була встановлена танкова башта. Отримана машина зберігала маневровість колісного бронетранспортера та отримувала вогневу потужність танку. Машина отримала назву AMX-10RC, де С в абревіатурі – Cannon (башта), в листопаді 1977 року завершились її випробування. Абревіатура RC розшифровується як Roues-Canon - "гармата на колісному шасі». Тому французи цю машину часто називають саме танком.

Перші серійні танки AMX-10RC надійшли в 1979 році до 2-го гусарського полку французького війська.

Характеристики AMX-10RC

Вага — 15,8 т або 16,6 т (з додатковою бронею).

Довжина — 9,15 м.

Довжина корпусу без гармати — 6,24 м.

Ширина — 2,78 м.

Висота — 2,56 м.

Башта TK 105 розрахована на трьох членів екіпажу, а водій машини сидить у передній частині корпусу.

Лобова броня витримує влучання снаряда 23 мм калібру з відстані 300 м, решта частин машини — снаряду 14.5 мм.

Операційна дальність - 800 км по дорозі.

Швидкість - 85 км/год на дорозі, 40 км/год по бездоріжжю.

Від середини 1980-х у французьких колісних танках AMX-10 RC використовують дизельний двигун Baudouin 6F11 SRX потужністю 280 к.с.

Озброєння на AMX-10RC

105-мм нарізна гармата F2 з напівавтоматичним затвором,

два 7,62-мм кулемети AAN F1: один спарений з гарматою, другий може опціонально встановлюватись на башті танка.

Боєкомплект для гармати AMX-10 RC специфічний — це боєприпаси 105×527 мм не сумісні зі стандартними 105-мм боєприпасами 105×617 мм. Він складається з 38 снарядів, з них розташовані в танку «під рукою» 12 боєприпасів, решта 26 снарядів зберігаються праворуч від водія. Боєзапас кулеметів складається з 4200 патронів

Для гармати також використовуються і інші типи боєприпасів кумулятивні, фугасні, бронебійні та димові.

Використання AMX-10RC у бойових операціях

AMX-10 RC брали участь:

у війні в Західній Сахарі (середина 70-х - початок 90-х),

у війні в Перській затоці (1990−1991 рр.),

у другій війні в Афганістані (2001 — 2021 рр.),

в інтервенції французької армії в Малі (2013−2014 рр.) та в інших операціях Франції.

Наразі, колісні танки стоять на озброєнні Франції, Камеруну, Марокко та Катару.

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