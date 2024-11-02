Що заважає Україні збільшити виробництво снарядів: у Кабміні пояснили

Виробництво дронів досягло мільйонів одиниць на рік.

Україна вже досягла прогресу у виготовленні мінометних та артилерійських снарядів. Проте, нарощувати темпи заважає дефіцит вибухових речовин.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості, колишній гендиректор АТ "Укроборонпром" Герман Сметанін агенції Reuters.

За його словами, на сьогодні виробництво дронів досягло мільйонів одиниць на рік.

"Єдина проблема, з якою ми зараз стикаємося, – це порох та вибухові речовини. Скільки вибухівки надходить в Україну, стільки у нас і снарядів", – цитує агенція слова міністра.

Наразі в країні виготовляються власні артилерійські снаряди, зокрема калібром 155 мм, які використовуються у важкій артилерії, що надійшла на озброєння від союзників по НАТО.

"Однак цього ще недостатньо", – зауважив пан Сметанін. Навіть за наявними темпами в Україні виробництво снарядів ж набагато менше, ніж у Росії.

Додамо, вночі проти 2 листопада російська армія завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 71 БпЛА "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

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