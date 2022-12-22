Що зупинить Путіна: депутатка Європарламенту від Литви розповіла про єдиний спосіб стримати Росію

Раса Юкнявічене відповіла, хто та що може зрештою зупинити диктатора.

Єдине, що може зупинити очільника Кремля Володимира Путіна у намірах захопити Україну, - це зброя.

Саме на цьому ТСН.ua наголосила депутатка Європарламенту від Литви, заступниця голови комітету з безпеки й оборони, та колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене.

"Наразі, я думаю, єдине, що може його (Путіна - ред.) зупинити, - це якраз зброя. Я не бачу іншого шляху. Лише ця зброя, лише стримування Росії, щоб вони знали, що запуск ракет з якогось літака з території Росії, з Криму чи навіть з Білорусі, буде мати наслідки. Я не бачу іншого виходу. Можливо військові мають інші плани. Але бандита треба зупиняти з ножем у руках там, де він вчиняє ці дії", - зазначила вона.

Вона додала, що все наразі вирішується на фронті, який проходить не лише під Бахмутом, чи десь на східній лінії, але й у повітрі з тими кораблями й літаками, з тих баз ракетних, звідки знищується Україна.

Нагадаємо, Росія та Китай планують спільні військово-морські навчання. Вже навіть названо дату старту.

Додамо, що США сповістили про новий пакет допомоги, який, зокрема, буде місити одну батарею ЗРК Patriot.

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