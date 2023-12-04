"Щоб в рази збільшити кількість жертв": експерт про нові небезпечні заряди РФ для "Шахедів"

Росіяни з перших днів, після того як отримали від Ірану дані дрони-камікадзе, намагалися їх тим або іншим способом покращити. Зокрема, їх не влаштував ряд характеристик іранського напівфабрикату.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив у Мережі.

Які нові заряди росіяни використовують для "Шахедів"

За його словами, попри те, що 40 кг - це досить потужна боєва частина як для дрона такого типу, її окупантам не вистачало і вони всіляко намагалися посилити БЧ за рахунок осколкових елементів, що вражають і т.д.

"Але тут важливо зазначити один момент. Shahed-131/136 застосовується переважно по тиловій Україні та у більшості випадків жертвами цих дронів-камікадзе стають цивільні особи. Тобто Shahed-131/136 це не зброя, а засіб терору", - каже експерт.

Своєю чергою, термобаричні засоби поразки вважаються у своїй категорії найпотужнішими, не ядерними. При всіх недоліках ТОС-1А "Сонцепік" її реактивний снаряд МО.1.01.04М найпотужніший у своїй ваговій категорії засіб ураження.

"Тобто, росіяни цілеспрямовано встановлюють настільки небезпечні бойові частини на Shahed-131/136, щоб у рази підвищити показник руйнувань та жертв", - додає Коваленко.

Нагадаємо, на сьогодні Росія накопичила 870 ракет різних типів – це менше, ніж торік. Водночас росіяни здатні виробляти та отримувати від Ірану більше дронів, ніж раніше.

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