Щоб зупинити ворога: в Міноборони назвали конкретну зброю, потрібну ЗСУ

Зауважимо, що ці боєприпаси надійдуть у новому пакеті американської військової допомоги.

Зупинити російські війська на фронті ЗСУ зможуть завдяки достатній кількості снарядів калібрів 155 та 105 мм. Наразі їхня нестача "дуже й дуже відчувається" не полі бою та поблизу лінії фронту.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив у ефірі телемарафону.

Лазуткін зазначив, що українські війська вміють користуватися снарядами калібрів 155 та 105 мм, "вміють влучно нищити ворога, завдаючи йому величезних втрат".

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"Саме це дозволить нам врешті-решт мати такі результати, яких, на жаль, цих пів року не було без американської допомоги на полі бою", – наголосив речник оборонного відомства.

Він переконаний, що допомога від США суттєво вплине на ситуацію на фронті. Він погоджується, можливо, і не відбудеться кардинальна зміна ходу війни, однак точно можна говорити про потенційну зупинку ворога.

"І тепер наші військові зможуть мати саме той боєкомплект, який їм вкрай необхідний", – зазначив Лазуткін.

Нагадаємо, 24 квітня США оголосили про новий пакет допомоги для України на 1 млрд дол. Зокрема, до нього увійдуть і снаряди калібру 155 мм (зокрема касетні) та 105 мм.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Пожежний" пакет зброї від США: як це допоможе Україні і як вплине на фронт

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