"Щодня спалюють казарми окупантів": Міноборони висміяло "знищені" HIMARS

У РФ знову поширюють фейки про "знищені" M142 HIMARS та "вбитих" українських військових.

Міністерство оборони України висміяло чергову брехню росіян щодо універсальних пускових установок реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Знищені", згідно з заявами російського Міноборони, HIMARS щодня спалюють склади та казарми окупантів. Сотні нібито "убитих" українських солдатів відбивають атаки рашистські-смертників у Бахмуті та Соледарі. Історія знає битви, виграні за допомогою підступності. Але брехня щоразу перемагає саму себе", - зазначили у Міноборони України.

“Destroyed”, according to the MOD, HIMARS burn down warehouses & barracks of occupiers daily. Hundreds of supposedly “killed” soldiers are repelling ruscist suicide attacks in Bakhmut&Soledar.

History has known battles won through guile. But a lie defeats itself every time. — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 9, 2023

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня, рівно опівночі, ударом РСЗО HIMARS було знищено будівлю колишнього ПТУ в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати РФ.

Напередодні військовий експерт Олег Жданов говорив, що "інформація" міністерства РФ про мобільні телефони викликає питання.

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