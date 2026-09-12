"Шахеди" отримали нові можливості: експерт розкрив, як Росія підвищила точність ударів

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

Реклама

Російські окупанти знайшли спосіб замінити супутниковий зв’язок Starlink для керування ударними безпілотниками, що дозволило їм підвищити точність ураження цілей. Для цього ворог використовує ретрансляційні вежі в Білорусі та Mesh-мережі, а самі дрони додатково оснащують системами донаведення на основі штучного інтелекту.

Про це авіаексперт Костянтин Криволап розповів в ефірі «24 каналу».

Реклама

За його словами, раніше супутниковий зв’язок забезпечував прямий обмін даними між безпілотником і супутником, що дозволяло оперативно передавати інформацію, необхідну для керування апаратом і отримання телеметрії.

Реклама

Тепер росіяни, за словами експерта, намагаються компенсувати відсутність такого каналу за допомогою наземної інфраструктури.

Ретранслятори в Білорусі

Криволап зазначив, що російські військові можуть використовувати розташовані в Білорусі вежі-ретранслятори. Антени, підняті на значну висоту, дають змогу долати проблему радіогоризонту та передавати сигнали на безпілотники.

Йдеться про Mesh-мережу, яка дозволяє забезпечувати зв’язок між окремими вузлами системи та підтримувати керування безпілотниками на значних відстанях.

«Китайці оснастили росіян, дали можливість придбати два типи оцих Mesh-мережевих модемів і відповідне мережеве обладнання для того, щоб забезпечити можливості для прямого керування», — пояснив Криволап.

Реклама

На «Шахедах» працює штучний інтелект

Водночас, за словами авіаексперта, росіяни отримали ще один інструмент для підвищення точності ударів — системи донаведення із застосуванням штучного інтелекту.

«Самі дрони вже оснащені системами донаведення на основі ШІ», — зазначив Криволап.

Експерт припустив, що висока точність окремих російських ударів може бути результатом роботи як Mesh-мережі, яка забезпечує оперативне керування, так і алгоритмів штучного інтелекту, здатних розпізнавати цілі та коригувати наведення.

«Всі влучання, які зараз росіяни роблять, доволі точні. Або це все ж таки працює Mesh-мережа, або система штучного інтелекту, яка дозволяє розпізнавати цілі й завдавати ураження», — сказав Криволап.

Реклама

Реактивні дрони масовано атакують Україну — останні новини

Нагадаємо, для цивільного населення реактивні дрони створюють додаткову небезпеку. Через аномально високу швидкість після оголошення повітряної тривоги може залишатися надзвичайно мало часу, щоб людина дісталася укриття. Саме тому поява таких засобів у російському арсеналі стала новим рівнем загрози, з яким Україні доводиться стикатися вже сьогодні.

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що поява реактивної версії російського «Шахеда» свідчить про принципову еволюцію сучасних технологій ведення війни. На його думку, цей тип ударного безпілотника фактично перетворюється на дешеву ракету, доступну для масового застосування.

Новини партнерів

Новини партнерів