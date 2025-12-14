"Шахеди" стали вдвічі небезпечнішими: що змінилось у дронах РФ

Shahed-136 / © ТСН.ua

Російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну силу.

Про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним “Флеш”.

Shahed-136 з подвійною бойовою частиною. / © Сергій Флеш

Експерт оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

“Подвійна бойова частина на “Шахеді”. 100 кг всього”, — підписав він знімок.

За словами фахівців, така модернізація робить удари дронів значно потужнішими та небезпечнішими для цивільного населення, військових і критичної інфраструктури, зокрема житлових будинків та енергетичних об’єктів.

Раніше також повідомлялося, що Росія експериментувала з оснащенням “Шахедів” застарілими радянськими ракетами Р-60, нібито для ураження української авіації та обходу ППО. Втім, експерти вказують, що така схема є технічно неефективною: дрон не здатен забезпечити необхідне наведення, а сама ракета морально застаріла, тож реальної загрози для авіації вона не становить.

Натомість використання подвійної бойової частини суттєво підвищує саме ударний потенціал дронів по наземних цілях, що посилює ризики під час масованих атак.