Ще більше захисту неба: Берлін передав Україні додаткові системи ППО

Patriot / © Getty Images

Реклама

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про передачу Україні двох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, які Берлін пообіцяв ще у серпні, а також дев’ятої системи IRIS-T.

Про це Пісторіус заявив під час відкриття 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України, передає “Укрінформ”.

За його словами, посилення української ППО стало можливим, зокрема, завдяки координації з норвезькими партнерами.

Реклама

Окрім цього, міністр оборони ФРН анонсував, що вже наступного року Німеччина передасть Україні значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder зі своїх запасів для зміцнення протиповітряної оборони.

Пісторіус також нагадав про фінансову підтримку в межах механізму НАТО PURL: Німеччина профінансувала один повний пакет допомоги на 500 млн доларів США та додатково виділила ще 200 млн доларів на закупівлю озброєння і боєприпасів зі складів США. Він окремо подякував Норвегії, Нідерландам і Польщі за участь у координації цих рішень.

Крім того, очільник оборонного відомства ФРН повідомив про реалізацію нової угоди між Україною та Німеччиною у сфері оборонної промисловості. В її межах передбачено посилення співпраці між підприємствами двох країн, зокрема спільне виробництво дронів для потреб українських Сил оборони.

Раніше повідомлялось, що Україна готує відкриття у Берліні одного з перших офісів, який буде сфокусований на розвитку співпраці з Німеччиною у сфері оборонної промисловості. Зокрема на експорті зброї та реалізації спільних виробничих проєктів.