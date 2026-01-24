ТСН у соціальних мережах

Щойно з конвеєра: Росія застосувала проти України ракети 2026 року — ОП

Експерт проаналізував уламки збитих цілей і пояснив, чому Росія вдається до таких кроків «не від хорошого життя».

Збита ракета

Збита ракета / © Фото з відкритих джерел

Росія під час останнього обстрілу України, застосувала широкий спектр ракетного озброєння. Серед уламків знайдені як новітні «експериментальні» зразки, так і ракети, виготовлені буквально кілька днів тому — на початку 2026 року.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За словами посадовця, аналіз уламків вказує на те, що російський військово-промисловий комплекс працює на межі можливостей, відправляючи озброєння на фронт одразу з заводів.

Збита ракета / © Фото з відкритих джерел

Збита ракета / © Фото з відкритих джерел

«На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти», — зазначив Власюк.

Власюк навів перелік зафіксованих ракет:

  • Х-101 — стратегічні крилаті ракети повітряного базування. Саме серед них виявлено партію 2026 року випуску.

  • «Циркон» — протикорабельні ракети, які Кремль називає гіперзвуковими. Їхнє застосування по наземних цілях в Україні свідчить про спроби пробити систему ППО за рахунок швидкості.

  • Х-32 — глибока модернізація старих радянських ракет Х-22. Власюк підкреслив, що це перший зафіксований випадок їх застосування саме по Києву.

  • РМ-48У — балістичні ракети, запущені із зенітних комплексів С-400.

Збита ракета / © Фото з відкритих джерел

Збита ракета / © Фото з відкритих джерел

Особливу увагу привертає використання ракет РМ-48У. Фактично, це перероблені ракети-мішені, які зазвичай використовуються на навчаннях для тренування розрахунків ППО.

Використання навчальних імітаторів як бойової зброї може свідчити про серйозний дефіцит спеціалізованих балістичних ракет у ворога.

«Кожен випадок застосування певного типу ракет — це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково — не від хорошого життя. Це добре», — резюмував уповноважений президента.

Нагадаємо, що загалом цієї ночі всього на Україну летіли 396 засобів повітряного нападу. Зокрема, для атаки на Київ РФ використала літаки стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32. Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ.

