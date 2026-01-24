- Дата публікації
Категорія
Зброя
- Кількість переглядів
- 841
- Час на прочитання
- 2 хв
Щойно з конвеєра: Росія застосувала проти України ракети 2026 року — ОП
Експерт проаналізував уламки збитих цілей і пояснив, чому Росія вдається до таких кроків «не від хорошого життя».
Росія під час останнього обстрілу України, застосувала широкий спектр ракетного озброєння. Серед уламків знайдені як новітні «експериментальні» зразки, так і ракети, виготовлені буквально кілька днів тому — на початку 2026 року.
Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За словами посадовця, аналіз уламків вказує на те, що російський військово-промисловий комплекс працює на межі можливостей, відправляючи озброєння на фронт одразу з заводів.
«На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти», — зазначив Власюк.
Власюк навів перелік зафіксованих ракет:
Х-101 — стратегічні крилаті ракети повітряного базування. Саме серед них виявлено партію 2026 року випуску.
«Циркон» — протикорабельні ракети, які Кремль називає гіперзвуковими. Їхнє застосування по наземних цілях в Україні свідчить про спроби пробити систему ППО за рахунок швидкості.
Х-32 — глибока модернізація старих радянських ракет Х-22. Власюк підкреслив, що це перший зафіксований випадок їх застосування саме по Києву.
РМ-48У — балістичні ракети, запущені із зенітних комплексів С-400.
Особливу увагу привертає використання ракет РМ-48У. Фактично, це перероблені ракети-мішені, які зазвичай використовуються на навчаннях для тренування розрахунків ППО.
Використання навчальних імітаторів як бойової зброї може свідчити про серйозний дефіцит спеціалізованих балістичних ракет у ворога.
«Кожен випадок застосування певного типу ракет — це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково — не від хорошого життя. Це добре», — резюмував уповноважений президента.
Нагадаємо, що загалом цієї ночі всього на Україну летіли 396 засобів повітряного нападу. Зокрема, для атаки на Київ РФ використала літаки стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32. Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ.