Шмигаль назвав кількість дронів, яку в Україні виготовлять до кінця року

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року в Україні буде виготовлено 1,5 млн безпілотників.

Про це він сказав на засіданні уряду 1 жовтня.

Шмигаль повідомив, що 2023 року виробництво зброї в Україні збільшилось утричі.

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"У 2023 році виробництво зброї зросло втричі: кожен другий боєприпас у зоні бойових дій –український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів. Не лише випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для управління ними", – розповів премʼєр.

Він заявив про запуск урядом експериментального проєкту щодо сертифікації шкіл операторів безпілотників. Для таких шкіл встановлюються чіткі вимоги. Операторам дронів буде легше отримати відповідну військово-облікову спеціальність.

Шмигаль також повідомив про продовження реалізації Україною власної ракетної програми, про вихід на значні обсяги виробництва артилерійських систем та бронетехніки.

"Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів для купівлі української зброї для України", – додав очільник уряду.

Нагадаємо, торік у грудні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виготовить мільйон дронів 2024 року. Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська вважає це реальним, однак каже, що цієї кількості буде недостатньо, зважаючи на кількість підготовлених фахівців.

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