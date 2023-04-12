Шмигаль провів зустріч головою Пентагону та закликав надати Україні винищувачі F-16

Українські військові показали на полі бою, що вони здатні якісно використовувати західну зброю, яку передають партнери.

Премʼєрміністр України Денис Шмигаль зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном і подякував Сполученим Штатам за лідерство у сфері допомоги Україні, а також закликав надати українським військовим винищувачі для захисту від російської агресії.

Зустріч відбулася в середу в Пентагоні, повідомляє Укрінформ.

Шмигаль зазначив на початку зустрічі, що США є найбільшим партнером України.

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Також український премʼєр заявив, що США значно допомогли посили обороноздатність України. Особливо він підкреслив надання ЗСУ сучасних систем протиповітряної оборони, танків, артилерії й ракетних систем, а також броньованої техніки.

Шмигаль зазначив, що українські військові показали на полі бою, що вони здатні якісно використовувати західну зброю, яку передають партнери.

"Але для того, щоби досягти цієї мети скоріше та з меншими втратами, Україна потребуватиме більшої військової підтримки", - сказав Шмигаль.

Він заявив, що ЗСУ потребують збільшення поставок артилерії та боєприпасів, а також систем ППО для захисту від російських авіаударів.

"Я також прошу переглянути можливість надати Україні (ракетні – ред.) системи більшого радіуса дії", - зазначив голова уряду.

Шмигаль зазначив, що Україна здатна захищати себе та країни Європи якщо матиме достатню кількість важкої зброї та літаків. У цьому контексті премʼєр заявив, що досягнути переваги допомогли б винищувачі та запросив США приєднатись до інших країн, які передають Україні літаки.

"Америка може вкотре продемонструвати своє лідерство, надавши Україні літаки F15 або F16", - зауважив Прем’єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міноборони Фінляндії відповіло на запит України про проведення переговорів щодо можливості передавання літаків Hornet.

Крім того, ми раніше інформували, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про вкрай високу ймовірність, що вже до літа держава почує про рішення Заходу про передавання винищувачів F-16.

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