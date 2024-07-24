Шольц відповів, чи зніматиме обмеження на удари по Росії німецькою зброєю

Німеччина "чітко вказує", які типи зброї вона може передавати Україні, а які ні.

Німеччина не змінюватиме свою позицію щодо обмежень на удари по Росії наданою Україні зброєю. За словами канцлера Олафа Шольца, такі дії можуть призвести до ескалації.

Про це пише Welt.

Шольц наголосив, що Німеччина "чітко вказує", які типи зброї вона може передавати Україні, а які ні.

"Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це необхідно, і водночас усі наші рішення зважені, щоб не допустити війни між Росією та НАТО", - сказав він.

За словами канцлера, виходячи з цієї позиції, Німеччина "чітко вказує", які типи зброї вона може передавати Україні, а які ні.

Крім того, Шольц нагадав, що він дозволив Україні використовувати дану зброю для ударів по території РФ, але лише в районах, що межують з Харківською областю.

Він також додав, що потрібно підтримувати процеси, які приведуть до миру.

Раніше нардеп пояснив, чи можуть США дозволити бити західною зброєю вглиб Росії.

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