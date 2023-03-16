Шольц заявив, що Німеччина допоможе забезпечити ЗСУ боєприпасами

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що метою глав держав та урядів європейських країн має бути забезпечення українських військових достатньою кількістю якісних озброєнь.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Він зазначив, що Україні терміново потрібні боєприпаси для боротьби з російськими агресорами, оскільки поставки почали сповільнюватись.

"Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами", - наголосив Шольц.

Він зазначив, що країни ЄС повинні забезпечити безперебійні поставки озброєнь для України.

"Німеччина готова відкрити свої закупівельні проекти і для інших держав-членів. Ми продовжимо працювати з європейськими партнерами, щоб Україна отримувала зброю та техніку, щоб вистояти та захистити себе. Для цього укладено контракти з промисловістю", - додав канцлер.

Нагадаємо, раніше у німецькому оборонному концерні Rheinmetall заявили, що європейські політики не роблять замовлень для забезпечення потреб Збройних сил України у артилерійських боєприпасах калібру 155 мм для визвольної війни проти Росії, хоча у промисловості Європи достатньо для цього можливостей.

Крім того, ми раніше інформували, що німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво в Україні танкового заводу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.