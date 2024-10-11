Шольц зустрівся з Зеленським та оголосив новий пакет допомоги: список озброєння

Зокрема, до пакета допомоги увійдуть засоби ППО IRIS-T та Skynex, а також зенітні установки Gepard.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що його держава планує до кінця року передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. До нього, зокрема, увійдуть системи ППО.

Про це німецький канцлер сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня.

Шольц нагадав, що Україні вже був переданий пакет військової допомоги на 600 млн євро. Він містить п'яту систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси та безпілотники.

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"До кінця року ми за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії передамо до України ще один пакет на суму 1,4 млрд євро", – зазначив канцлер.

Шольц повідомив, що до пакета допомоги увійдуть:

ППО IRIS-T;

ППО Skynex;

Зенітні установки Gepard;

самохідні артилерійські установки;

броньовані автомобілі;

бойові дрони;

радари;

боєприпаси.

Політик також запевнив, що наступного року Німеччина продовжить підтримку України. Задля цього у німецькому бюджеті передбачено 4 млрд євро на пряму двосторонню військову допомогу.

До слова, напередодні стало відомо, що Велика Британія виділила Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (це майже 4,5 млрд дол.) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

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