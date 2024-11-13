Шоста з запланованих систем ППО IRIS-T від Німеччини надійде до України до кінця року – Зеленський

Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини, головною темою якої було постачання систем ППО.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив постачання шостої з обіцяних систем ППО IRIS-T до України ще до кінця поточного року.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і подякував йому за масштабну двосторонню оборонну допомогу Німеччини та її лідерство в консолідації зусиль партнерів заради підтримки України. Канцлер Шольц підтвердив, що шоста з запланованих систем ППО IRIS-T надійде до України до кінця цього року", – написав президент.

Гарант додав, що під час розмови також обговорювали постачання ППО наступного року та перспективи додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини.

"Скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращої оборонної та політичної підтримки України. Погодилися з важливістю збереження формату "Рамштайн" і проведення чергового засідання координаційної групи", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив незмінність своєї позиції щодо далекобійної зброї для України. За його словами, Німеччина має допомогти Україні всім необхідним в її обороні від російських окупантів. Але водночас не можна допустити "ескалації".

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