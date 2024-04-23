Шойгу анонсував ЗРК С-500 для російської армії: характеристики озброєння

Росіяни випробували ці комплекси 2021 року і стверджували тоді, що С-500 не мають аналогів у світі.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що 2024 року до армії надійдуть перші зразки ЗРК нового покоління С-500 у двох модифікаціях.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди
"Цього року до військ надійдуть: перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях – зенітні ракетні комплекси дальньої дії та комплекси протиракетної оборони, зенітні ракетні комплекси С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У, радіолокаційні станції нового покоління", – заявив Шойгу.
Очільник Міноборони РФ також анонсував збільшення удвічі 2024 року постачання до війська зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".
С-500 – характеристики
Як заявляють росіяни, комплекси С-500 – нове покоління зенітних ракетних систем, у якому передбачається застосування принципу роздільного вирішення завдань, а саме знищення балістичних і аеродинамічних цілей.
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Основне завдання С-500 – боротьба з бойовим оснащенням балістичних ракет середньої дальності, а за необхідності – і міжконтинентальних балістичних ракет на кінцевій ділянці траєкторії, і в певних межах – на середній ділянці. Передбачається прикриття цими ЗРК окремих регіонів, великих міст, промислових об'єктів та пріоритетних стратегічних цілей.
Також серед завдань С-500 – знищення гіперзвукових крилатих ракет, літаків та БПЛА, як звичайних висотних, так і гіперзвукових ракет, низькоорбітальних супутників та космічних засобів ураження, що запускаються з гіперзвукових літаків, ударних гіперзвукових БПЛА та орбітальних платформ.
Нагадаємо, влітку 2021 року Міноборони РФ інформувало, що військові провели випробувальні бойові стрільби з новітньої системи С-500 "Прометей" по швидкісній балістичній цілі на полігоні в Астраханській області. Традиційно росіяни стверджували, що ця зброя не має аналогів у світі.
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