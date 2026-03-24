Шпигунські пристрої РФ вилучили в офісі TechEx. Під загрозою були технології перехоплювача Striker Mini

Реклама

Про це йдеться у матеріалі 24-го каналу з посиланням на допис компанії TechEx у Facebook.

Метою операції ворога було отримання доступу до креслень, логістичних маршрутів, інформації про партнерів і постачальників, а також даних про підрозділи Сил оборони України, які застосовують вироби TechEx. Для цього російські агенти розмістили “прослушку” та інше спецобладнання у кабінеті головного інженера українського виробника.

Представник компанії TechEx у коментарі 24-му каналу зазначив, що не допустити реального витоку надчутливої інформації вдалося завдяки тому, що Департамент контррозвідки СБУ заздалегідь повідомив виробника про наміри ворога. Тому TechEx закликає українських виробників зброї посилити взаємодію зі спецслужбами для захисту від технічних та кіберзагроз.

Реклама

У результаті спільних контррозвідувальних заходів російські спецслужби отримували недостовірні дані протягом тривалого часу.

«Сьогодні нам вдалося викрити ворога, але розуміємо, що це не остання його спроба. “Під прицілом” російської розвідки всі українські зброярі, їхні технології, співробітники, постачальники та виробництва», — закликав колег бути напоготові представник компанії TechEx.

Джерела видання підтвердили, що дані, за якими “полював” ворог, мають критичне значення не лише для окремого виробника, а і для галузі й обороноздатності України загалом.

«Цього разу злагоджена робота з Департаментом контррозвідки СБУ дала змогу уникнути витоку даних і використати ситуацію на користь держави, бо ми “злили” ворогу недостовірну інформацію. Сьогодні для підприємств оборонки питання інформаційної безпеки є таким самим важливим, як і питання якості та темпів виробництва», — йдеться у заяві компанії.

Реклама

Українські зброярі є пріоритетними цілями для ворожої агентури, технічної розвідки та кібероперацій. Саме тому ефективна взаємодія між виробниками озброєння та спецслужбами є одним із ключових факторів захисту національної безпеки України.

«Закликаємо колег не зволікати, “звірити годинники”, зробити додаткові перевірки та оновити рівні доступу. На жаль, не виключено, що аналогічні “сюрпризи” вже присутні у ваших офісах», — закликав колег пильнувати представник компанії TechEx.

Нагадаємо, що перехоплювач Striker Mini, розроблений українською компанією TechEx, вже допущений до експлуатації у військових підрозділах та здатний перехоплювати дрони на швидкості до 325 км на годину. Ключова мета Striker Mini — посилення захисту українського неба на передовій і в тилу, зокрема для протидії ударам по критичній інфраструктурі, енергетиці, логістиці та житлових кварталах.

TechEx — українська оборонна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем, зокрема FPV-дронів. Вона стала одним із перших виробників в Україні, які запустили серійне виробництво оптоволоконних дронів та отримали для них кодифікацію за стандартами НАТО. Розробки TechEx, зокрема лінійка дронів Stalker, відзначаються стійкістю до засобів РЕБ завдяки використанню оптоволоконного зв’язку.