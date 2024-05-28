Швеція зупинила план передавання Україні літаків Gripen: до чого тут F-16 – BBC

Бельгія заявила, що передасть Україні 30 сучасних винищувачів F-16, перші літаки мають відправити вже 2024 року.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна поставила на паузу передавання Україні винищувачів JAS-39 Gripen, які могли стати першими західними бойовими літаками у складі Повітряних сил ЗСУ.

Про пише ВВС Україна.

Цю інформацію також підтвердили обізнані джерела видання у шведській владі.

За словами Йонсона, Швецію попросили поставити на паузу плани передавання Gripen Україні.Причина полягає у тому, що Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія вже готують передавання Україні винищувачів F-16, а тому "Гріпени" мають почекати, щоб не завадити авіакоаліції.

"Нас переконали інші члени авіакоаліції почекати з Gripen", - пояснив міністр оборони Швеції.

При цьому він додав, що Швеція не виключає надання Україні своїх літаків у майбутньому.

"Але зараз фокус для України – впровадити програму прийняття літаків F-16", - додав Пол Йонсон.

Швеція давно готувала передачу "Гріпенів" Україні і цей план мали почати впроваджувати після вступу країни в НАТО і отримання гарантій безпеки. У цій ситуації вона могла б дозволити собі поділитись частиною парку нових бойових літаків.

Gripen – це доволі нові винищувачі, які при цьому вважаються не дуже вибагливими до обслуговування та можуть нести широку номенклатуру озброєння.

Нагадаємо, Захід поставив Києву обмеження на використання винищувачів F-16.

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