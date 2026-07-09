Шведи створили “мисливця” на безпілотники: він сам знаходить і знищує цілі

Платформа-перехоплювач дронів Kreuger 100. / © Interesting Engineering

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Шведська компанія Nordic Air Defense представила “інтелектуальний” дрон-перехоплювач K100XR, здатний виявляти та знищувати повітряні цілі на малій дистанції. Під час публічної демонстрації перехоплювач у режимі реального часу виявив і уразив цільові безпілотники.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Генеральний директор Nordic Air Defense Карл Розандер заявив, що K100XR може стати дешевшою альтернативою дорогим ракетам та іншим боєприпасам, які зараз використовують для збиття ворожих дронів.

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За його словами, апарат створили з акцентом на високу швидкість, автономність, маневреність і низьку вартість ураження цілі.

Що відомо про K100XR

Презентація K100XR відбулася на тлі того, що країни Заходу шукають швидкі та ефективні способи боротьби з безпілотниками.

Активне застосування дронів у сучасних війнах, зокрема у російсько-українській війні, показало, наскільки серйозною може бути загроза від дешевих ударних БпЛА.

У Європі шукають рішення, які можна швидко масштабувати та використовувати для захисту від таких атак. Розробники K100XR заявляють, що їхній дрон може виконувати роль недорогого перехоплювача замість ракет, вартість яких може бути значно вищою.

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За даними компанії, довжина K100XR становить лише 0,3 метра, а його швидкість може перевищувати 354 км/год.

Легкий безпілотник виготовлений із вуглецевого волокна. Він може працювати на висоті до 1000 метрів і уражати дрони на відстані до трьох кілометрів.

За даними NextGen Defense, у компанії вважають, що K100XR може бути ефективним проти безпілотників типу “Шахед”, а також розвідувальних дронів, які використовують у сучасній війні.

Як працює дрон

K100XR оснащений вбудованим штучним інтелектом. Саме він дозволяє апарату самостійно виявляти, відстежувати та нейтралізувати повітряні загрози без постійного втручання оператора.

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Після запуску дрон може автономно перебувати в повітрі та шукати ворожі системи.

Розробники зазначають, що перехоплювач працює за принципом “вистрілив і забув”. Це означає, що після запуску він може самостійно супроводжувати ціль і атакувати її.

Ще одна особливість K100XR — можливість працювати в режимі радіомовчання. Завдяки цьому дрон не передає сигнали наземному оператору під час виконання завдання.

Такий режим робить його менш уразливим до перешкод, перехоплення та засобів радіоелектронної боротьби противника.

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За словами Розандера, Nordic Air Defense створила команду інженерів, операторів і розробників, які швидко реагують на нові виклики та перетворюють складні системи на практичні рішення.

Він додав, що компанія використовує Швецію як базу, але продовжує масштабуватися на міжнародному рівні.

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