Швеція передасть Україні 10 катерів: стало відомо, для чого їх використовуватимуть

Прапор Швеції / © pixabay.com

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Швеція передасть Україні 10 катерів берегової охорони, які використовуватимуться для рятувальних операцій на воді, зокрема розмінування.

Як пише Bloomberg, про це повідомив уряд скандинавської країни.

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Згідно із заявою уряду, швидкісні катери передадуть Державній службі з надзвичайних ситуацій України у їхньому нинішньому стані.

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«Швеція надає підтримку Україні в багатьох напрямках і зараз ще більше зміцнює морські можливості України. Буксирування, розмінування та транспортні можливості — все це важливі функції, які тепер можна ще більше вдосконалити», — заявив міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Крім того, уряд Швеції вирішив додатково спрямувати 270 млн шведських крон, або близько 28,4 млн доларів, до низки багатосторонніх фондів та ініціатив на підтримку оборони України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Швеції.

Шведський уряд доручив Збройним силам розподілити ці фінансові внески між різними фондами та ініціативами. Основну увагу планують зосередити на підтримці української протиповітряної оборони.

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Зокрема, йдеться про додатковий внесок у розмірі 14 млн доларів у межах ініціативи PURL, яку адмініструє НАТО.

«Продовжуючи підтримувати ініціативу PURL, Україна зможе швидко отримати доступ до пріоритетних американських матеріалів», — зазначив міністр оборони королівства Пол Йонсон.

За його словами, новий пакет допомоги передбачає передові системи ППО та боєприпаси.

В уряді Швеції зазначили, що це вже п’ятий внесок країни в ініціативу PURL. Після нового фінансування загальна сума внесків Швеції становитиме 552 млн доларів.

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Раніше повідомлялося, що російські спецслужби намагалися використати агента у Швеції для отримання чутливої інформації та впливу на політичні процеси.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відкинув припущення, що Росія може готувати напад звичайною зброєю на країну НАТО.

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