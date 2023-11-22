Швейцарія передасть Німеччині Leopard 2 за умови, що їх не отримає Україна

Швейцарія експортує назад до Німеччини 25 списаних танків Leopard 2. Це відбулося на тлі довгих суперечок про те, чи порушить цей крок нейтралітет країни. Постачання дозволить німецькій армії поповнити дефіцит у власних резервах, що виник після відправлення важкої бронетехніки Україні.

По це пише Financial Times.

Відправлення відбулося за умови, що Берлін не надсилатиме ці машини Києву.

"Таке юридичне формулювання дозволило нарешті вийти з глухого кута, поява якого розлютила багатьох сусідів Швейцарії і спровокувала публічну словесну перепалку", - пише видання.

Німеччина ж запевнила, що закриватиме власні прогалини.

Наразі на озброєнні швейцарських збройних сил перебуває 134 модернізовані танки Leopard 2 і ще 96 законсервованих машин, які зберігаються в Італії. Союзники Києва відчайдушно намагаються зібрати необхідну кількість танків для армії України.

На середину листопада Німеччина змогла відправити Україні лише 30 танків Leopard 2. При цьому у червні Берн заблокував пропозицію європейських держав купити частину танків у Ruag на комерційних умовах, відремонтувати їх і відправити в Україну.

У Швейцарії своє рішення пояснили власним законодавством, яке обмежує продаж зброї, а також строгим тлумаченням нейтралітету.

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"Швейцарія переживає найгіршу кризу з часів Другої світової війни. Їй доводиться розбиратися з тим, що насправді означає нейтраліте", - сказав у березні посол США в Берні Скотт Міллер.

На його думку, рішення швейцарського уряду заблокувати експорт зброї союзникам було помилкою. При цьому американський дипломат додав, що «Швейцарія не може називати себе нейтральною і дозволяти одній зі сторін використовувати її закони для власної вигоди».

Нагадаємо, що Європейський Союз представив державам-членам план надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки.

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