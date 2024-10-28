У Швейцарії заявили, що потрібно зробити крок вперед.

Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд виступала за скасування заборони на реекспорт зброї до України.

Про це пише Reuters.

За її словами, проблеми з оборонною промисловістю, означають, що у країні також є проблеми з безпекою.и в Україну, додавши, що ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці її країни», - йдеться у повідомленні.

"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок вперед для нашої (оборонної –ред.) галузі. Стає складно, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати в Швейцарії, оскільки реекспорт не безперешкодний, і я це розумію" - відповіла вона.

Однак, вона наголосила, що Швейцарія, яка виступає мирним посередником у глобальних конфліктах, ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває у стані війни.

"Якщо у нас є проблеми з нашою оборонною промисловістю, це означає, що у нас також є проблеми з безпекою, оскільки важливо мати технології та ноу-хау", — сказала Амгерд.

Додамо, для ЗС РФ була закуплена партія різноманітної бронетехніки невідомого походження на базі Toyota Land Cruiser.

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