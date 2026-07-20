Швидкість до 600 км/год: Ігнат розповів про нову загрозу з боку РФ

Реактивні дрони / © ТСН

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Реактивні дрони РФ стали новим викликом для ППО України. Російська армія дедалі активніше застосовує саме реактивні безпілотники, які за своїми характеристиками наближаються до крилатих ракет. Через високу швидкість такі цілі практично недосяжні для мобільних вогневих груп із великокаліберними кулеметами.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, головною перевагою реактивних БпЛА є саме швидкість. Хоча вони не можуть перебувати в повітрі так само довго, як звичайні ударні дрони, збити їх значно складніше.

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«Швидкість реактивного БпЛА може сягати аж до 600 км… А наші перехоплювачі — до 300 км, тому тут можна розраховувати лише на майстерність пілотів, на удачу, щоб в короткий час мати той шанс перехоплювати. Але вдосконалюють виробники наші перехоплювачі», — сказав Ігнат.

Представник Повітряних сил зазначив, що через такі характеристики великокаліберні кулемети вже не є ефективним засобом боротьби з реактивними дронами.

За його словами, для ураження таких повітряних цілей необхідно застосовувати зенітні або авіаційні ракети, адже за своїми можливостями ці безпілотники наближаються до крилатих ракет.

Ігнат додав, що українські виробники продовжують вдосконалювати дрони-перехоплювачі, щоб підвищити їхню ефективність у боротьбі з новою загрозою.

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Нагадаємо, Юрій Ігнат також пояснив, чому Росія масовано б'є по Одещині. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ назвав головні цілі ворога.

Росія, за словами Ігната, зосереджує удари по Одеській області через її економічне значення, портову інфраструктуру та розташування поблизу кордонів країн НАТО.

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