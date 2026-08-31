Швидші, важчі й складніші для ППО: що відомо про реактивні «Шахеди»

Shahed / © Getty Images

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Реактивні російські ударні дрони за своїми характеристиками дедалі більше наближаються до крилатих ракет, а їхнє масове застосування створює для української ППО значно складнішу загрозу.

Про це у Facebook написав військовий оглядач і військовослужбовець ЗСУ Іван Киричевський.

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За його словами, сам термін «реактивний БпЛА» вже не повністю відображає можливості таких засобів ураження.

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«Реактивні “Шахеди” за їх характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, із якою приставкою реактивні “Шахеди” можна називати крилатими ракетами», — зазначив Киричевський.

Як приклад він навів російську «Герань-5». За його даними, її стартова маса становить близько 800 кг, бойова частина — 90 кг, дальність польоту сягає 900 км, а швидкість — близько 600 км/год.

Військовий оглядач наголосив, що засоби з характеристиками крилатої ракети відповідно значно складніше перехоплювати.

«Те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є по факту масованим та довготривалим обстрілом “мобілізаційними” крилатими ракетами під назвою “реактивні Шахеди”», — пояснив він.

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Киричевський також звернув увагу на можливі масштаби застосування таких засобів. За його словами, якщо дані про 1500 реактивних БпЛА минулого місяця та 2500 цього місяця відповідають дійсності, інтенсивність атак уже можна порівнювати з масштабними ракетними кампаніями минулого.

Для порівняння він навів Велику Британію часів Другої світової війни, по якій протягом дев'яти місяців німецькі війська запустили близько 8 тисяч ракет «Фау-1».

Водночас Киричевський зазначив, що Україна також активно застосовує реактивні ударні засоби. За наведеними ним даними агенції Janes, станом на червень 2026 року Україна здійснила близько 7 тисяч пусків реактивних БпЛА та крилатих ракет «Барс» різних модифікацій.

На думку військового оглядача, протистояння таким атакам вимагатиме не лише зміни роботи цивільного сектору, а й нарощування оборонного виробництва.

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«Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі, на користь потреб оборони. Ну бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять», — підсумував Киричевський.

Раніше повідомлялось, що в Україні знайшли ефективне та відносно недороге рішення для збиття російських реактивних дронів-камікадзе типу «Шахед». Технологія вже пройшла випробування.

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