Сили оборони отримали від Нідерландів артилерійські установки DITA: які характеристики

DITА має досить високий темп стрільби - 5 снарядів на хвилину.

Бійці Національної гвардії отримали від Нідерландів самохідні артилерійські установки DITA калібру 155-мм.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Самохідна артилерійська установка DITA характеризується високим рівнем автоматизації та дальністю стрільби до 40 км. Це робить її ефективною як щодо нанесення вогневого ураження по позиціях і скупченнях піхоти противника, так і в контрбатарейній боротьбі", - повідомив він.

Півненко також заявив, що автоматизація більшості процесів керування, наведення, заряджання дозволяє управляти нею двом військовослужбовцям.

DITА має досить високий темп стрільби - 5 снарядів на хвилину.

"Артилерійські підрозділи Національної гвардії досить ефективно виконують завдання на полі бою. Поява сучасних артилерійських установок типу «Богдана» і «DITA» - значно посилює вогневі можливості наших сил й ефективність щодо ураження противника", - додав Півненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія схвалила новий пакет допомоги Україні до 1000-го дня війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна починає масове виробництво унікальних дронів.

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