Сили оборони отримали всі 10 000 FPV-дронів з Операції «Єдність», на яку донатив Favbet

Новина підготовлена та розміщена на правах реклами.

Усі 10 000 FPV-дронів, придбані в рамках Операції «Єдність», вже надійшли в розпорядження Сил оборони. Їх отримали 53 військові частини, повідомили в фандрайзинговій платформі UNITED24.

Зокрема, дрони отримали підрозділи Морської піхоти, Сухопутних та Десантно-Штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Тероборони, бригади Нацгвардії «Хартія» і «Азов», підрозділи Нацполіції, а також воїни ЦСО «А» Служби безпеки України.

Збір коштів у межах Операції «Єдність» стартував у серпні. Його організували UNITED24 разом із Фондом «Повернись живим» і monobank. Один із найбільших корпоративних донатів внесла компанія Favbet – 10 млн грн.

У грудні 2023 року стартував новий збір – Операція «Єдність-2: Новорічний салют». Цього разу Favbet також вніс один із найбільших донатів – 10 млн грн.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ й інші Сили оборони отримали за сприяння благодійного фонду також уже понад 250 авто. В тому числі ударні роти «Армії дронів» отримали 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 190 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 05.04.2021 за №137 зі змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букме діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 13.12.2022 року №433.